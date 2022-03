Lanciato in luglio 2021 alla presenza del Ministro alla pari opportunità, Elena Bonetti, il progetto “Ricuciamo” nasce per formare e preparare al mondo del lavoro, in particolare nel settore tessile, donne vittime di violenza. Il corso procede con soddisfazione e con grandi risultati delle donne che vi partecipano. Entro l’estate si concluderà con uno stage in azienda e con la speranza di trovare lavoro e l’autonomia economica per una nuova vita.