È stato prorogato al 30 giugno il termine per l’esecuzione degli interventi e la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute a seguito dei danni subiti a causa del fortunale del luglio 2023.

Per poter accedere al contributo, privati e aziende dovranno ultimare gli interventi e presentare la documentazione della spesa sostenuta, valida ai fini fiscali (fatture, ricevute, etc…) e comprovata da mezzi di pagamento tracciabili (bonifici bancari o estratti conto in caso di pagamento con carte di credito) al fine di risalire a chi ha effettuato il pagamento e alla tipologia di interventi per i danni ammessi a contributo.

La documentazione integrativa inerente la rendicontazione, quanto meno nel limite massimo del contributo ammesso pari a 5mila euro per i privati e 20mila per le imprese, dovrà quindi essere presentata al Comune tassativamente entro il termine perentorio del 30 giugno pena la perdita del contributo stesso.

Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione, da parte dei privati:

– di persona recandosi agli uffici decentrati di Mezzano, piazza della Repubblica 10, tel. 0544.485670 – 485674 e Sant’Alberto, via Cavedone 37, tel. 0544.485690 – 485692, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, sabato dalle 8.30 alle 12.30;

– di persona recandosi agli uffici della U.O. Controllo edilizio, viale Berlinguer 30 primo piano, previo appuntamento da concordare con l’operatore preposto, Marco Montemarano, tel. 0544.482334 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13);

-tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Comune di Ravenna, piazza del Popolo 1, 48121 Ravenna (in tal caso fa fede, ai fini del rispetto del suddetto termine, la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante);

– via pec all’indirizzo comune.ravenna@legalmail.it con oggetto “Ricognizione danni subiti e domanda contributo immediato sostegno alla popolazione per eventi calamitosi dal 22 al 27 luglio 2023”.

Modalità di presentazione per le attività economiche e produttive:

le domande devono essere trasmesse esclusivamente via pec all’indirizzo suap.comune.ravenna@legalmail.it