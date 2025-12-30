Anche per il 2026 il Comune di Faenza conferma la gratuità del trasporto pubblico locale nell’area urbana. La misura, già adottata negli anni passati, viene rinnovata in accordo con AMR e con i gestori del servizio Start Romagna, Coop Trasporti Riolo e COERBUS.

Il provvedimento riguarda le seguenti linee: la Linea 1 (Piazza Bologna – via Bertoni) e la Linea 2 (Faenza FS – Centro Le Maioliche – via Granarolo), gestite da Start Romagna; la Linea 3 (Faenza FS – Zona Industriale – Centro Storico – Faenza FS), operata dalla Coop Trasporti Riolo; e la Linea 192 (Graziola Centro Sportivo – Faenza FS – Santa Lucia), attiva nel periodo invernale e gestita da COERBUS. Si ricorda che continua anche il servizio di trasporto pubblico su navetta elettrica del GreenGo Bus (linee A e C), già gratuite.

«Con questa conferma – commenta l’assessore alla Mobilità Luca Ortolani – proseguiamo con coerenza il percorso avviato negli ultimi anni a favore di una mobilità più sostenibile e accessibile. La gratuità del trasporto pubblico per tutto il 2026 rappresenta un incentivo concreto affinché sempre più cittadini scelgano modalità di spostamento ecologiche ed economicamente vantaggiose. Parallelamente, lavoreremo per rendere la rete del trasporto pubblico ancora più rispondente alle esigenze dei faentini, migliorando l’efficienza del servizio in una città che è profondamente cambiata».

Gli orari e i percorsi delle linee di trasporto pubblico sono consultabili sui siti ufficiali di Start Romagna e di Green-Go Bus, disponibile anche tramite app per iOS e Android. Gli aggiornamenti sulla mobilità cittadina vengono inoltre pubblicati sui canali istituzionali del Comune. Per maggiori informazioni: https://www.startromagna.it/infobus/faenza-linee-51-52-53-192-gratuite-per-tutto-il-2026/