Dalla mezzanotte di oggi, sabato 23 agosto, alla mezzanotte di domani, domenica 24, sarà attiva nel territorio della provincia di Ravenna l’allerta meteo numero 88, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla e proroga di 24 ore l’allerta 87 emessa ieri per la stessa criticità.

Per la giornata di domenica 24 agosto sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, che nelle prime ore del giorno risulteranno più probabili su fascia costiera e nel corso del pomeriggio su fascia appenninica.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”.