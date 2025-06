Visto il grande interesse suscitato e l’ampia partecipazione di visitatori, la mostra fotografica “Oltre la piena”, promossa dalla Caritas diocesana di Faenza-Modigliana in occasione del secondo anniversario dell’alluvione, sarà prorogata fino al 1° agosto negli stessi spazi e orari di apertura (da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 22).

Allestita all’interno del Seminario Vescovile Pio XII di Faenza (viale Stradone 30), la mostra, a cura della Fototeca Manfrediana e realizzata con il sostegno di Caritas Ambrosiana, continua ad accogliere numerosi visitatori. Nelle scorse settimane una quindicina di classi delle scuole superiori faentine ha partecipato a visite guidate, occasione preziosa per approfondire quanto accaduto, riflettere sulla ricostruzione e alimentare una memoria collettiva che sappia trasformare il dolore in impegno.

Attraverso immagini e testimonianze – quelle del fotografo Fabio Monducci e dei volontari della Caritas – “Oltre la piena” intende fare memoria dell’alluvione del maggio 2023 ed evidenziare la “linea della speranza” che ha attraversato la tragedia, fatta di gesti concreti di solidarietà, ascolto e prossimità.

È inoltre disponibile, tramite offerta libera, il catalogo della mostra. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le attività caritative della Caritas diocesana.

Al termine del 1° agosto, la mostra sarà inoltre disponibile per essere ospitata in altre realtà della diocesi – parrocchie, centri Caritas parrocchiali, circoli culturali – con l’obiettivo di diffondere ulteriormente il messaggio di speranza che ne è al centro. Per richiedere l’allestimento itinerante o avere maggiori informazioni, è possibile contattare entro il 15 luglio: caritas@diocesifaenza.it.