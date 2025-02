Nell’ambito dei lavori di rifacimento effettuati da ANAS, si è verificata una rottura della condotta gas che passa sotto la via Classicana, di fianco al ponte, a Porto Fuori, che sta provocando irregolarità nell’erogazione dell’acqua in tutta l’area di via Margotti (circa 30 utenze) e via Stradone (civici da 62 a 74 e da 67 a 79/c).

Le squadre di pronto intervento di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione di gas ed energia elettrica, sono intervenute immediatamente per mettere in sicurezza tutta l’area e stanno procedendo con la riparazione della rottura, che si presume sia completata entro sera, salvo imprevisti.

Inrete Distribuzione Energia ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero dipronto intervento 800.713.666 per il servizio gas.