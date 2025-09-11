Le squadre della multiutility sono intervenute prontamente per una riparazione d’emergenza della rottura della condotta in via Romea Sud, verificatesi al termine di un intervento programmato nelle due frazioni ravennati. I lavori saranno ultimati entro stasera, con sospensione dell’erogazione dell’acqua negli abitati delle due frazioni

A seguito di una rottura della condotta in via Romea Sud, le squadre di pronto intervento idrico di Hera sono intervenute immediatamente e stanno procedendo alla riparazione di emergenza per ripristinare la fornitura alle utenze.

La conclusione dei lavori è prevista entro stasera, presumibilmente entro le 19 (salvo ulteriori imprevisti): le frazioni che subiranno abbassamenti di pressione e in alcuni punti anche la mancanza di erogazione dell’acqua, sono quelle di Madonna dell’Albero e Ponte Nuovo, frazioni in cui le squadre di Hera già da questa mattina erano al lavoro per eseguire un intervento programmato, per il quale erano state preavvisate le attività con volantinaggio e le utenze private con sms, concluso nel primo pomeriggio.

Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.