È già pronto il programma di Ferragosto sotto le Stelle, il concerto del 14 agosto in Piazza Nenni, ad ingresso ad offerta libera ,a partire dalle ore 20.30, arrivato al 31° anno.

Ideato da Giordano Sangiorgi, ospiti fissi ogni anno, fin dalla prima edizione, il cantante, performer e intrattenitore Gaetano Barbarito e Raffaele Montanari. Quest’anno ospiti d’eccezione saranno Andrea Morelli, chitarrista di Cesare Cremonini, Vittorio Bonetti, chansonnier alla francese di Romagna, Isabella Del Fagio, che presenterà il suo primo disco, Daniele Cicognani, batterista di numerose band faentine. In apertura, con Gabriele Andrini, le voci del Pavone d’Oro di Alice Mordenti e Samuele Bertoni.

La kermesse di Ferragosto sotto le Stelle, come il Brindisi di Capodanno, è a cura di Materiali Musicali in collaborazione con la Casa della Musica e il Comune di Faenza.