“Dall’inizio dell’anno scolastico sono sempre più frequenti i disservizi e i ritardi segnalati dagli utenti, molti dei quali studenti, lungo la tratta ferroviaria Ferrara-Ravenna, in particolare nell’area della Bassa Romagna. Un disagio che si ripercuote sulla vita scolastica degli studenti, costretti a ritardi nell’ingresso a scuola, e delle loro famiglie obbligate ad organizzarsi con mezzi propri. Una situazione pesante portata all’attenzione della Giunta della Regione Emilia-Romagna dai consiglieri ravennati del Partito Democratico Eleonora Proni e Niccolò Bosi attraverso un’interrogazione. “I disservizi segnalati includono ritardi sistematici, sospensioni frequenti del servizio e difficoltà di coincidenza con gli autobus presso la stazione ferroviaria di Ravenna. Tutti gli standard di puntualità e affidabilità, previsti dalla Carta dei Servizi delle aziende di trasporto pubblico, risultano frequentemente disattesi”, spiegano Proni e Bosi. “Tenendo presente che le famiglie ogni anno sborsano per l’abbonamento studenti una cifra che varia tra 350 e i 450 euro, una cifra molto pesante per i bilanci familiari, è necessario garantire a loro e a tutti gli altri utenti della linea un servizio moderno ed efficiente in grado di garantire puntualità”, continuano i consiglieri Pd. “Pertanto chiediamo alla Giunta regionale se sia attivo un monitoraggio dei disservizi presenti sulla linea e se siano state avviate azioni di confronto con RFI e aziende di trasporto locali per trovare soluzioni strutturali che consentano di risolvere il problema”.