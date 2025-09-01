Ripartono a settembre gli eventi di promozione della salute organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Ravenna e dalle Case della Comunità, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 per incentivare la diffusione di stili di vita salutari. In provincia di Ravenna un calendario ricco di eventi.

Muoviamoci a… Massa Lombarda, Russi e Conselice

In programma tre appuntamenti a Massa Lombarda, Russi e Conselice con “Muoviamoci a…” un incontro di promozione dell’attività fisica specifica per territorio, tenuto dagli operatori dell’Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica e rivolto, in particolare, a persone con patologie croniche e ai loro familiari e caregiver. Ai partecipanti si raccomandano abiti comodi e scarpe adatte all’attività sportiva.

Primo incontro a Massa Lombarda il 3 settembre, dalle 15:00 alle 17:00, alla Casa della Comunità in Viale resistenza, 7. È necessaria l’iscrizione.

L’11 settembre appuntamento a Russi, dalle 15:00 alle 17:00, alla Casa della Comunità in Piazza Farini, 39.

Infine il 16 settembre, dalle 15:00 alle 17:00, appuntamento alla Casa della Comunità di Conselice in Via Provinciale Selice, 101.

Spesa Consapevole – Conselice

Alla Casa della Comunità di Conselice, il 9 settembre, dalle 15:00 alle 17:00, si svolgerà “Spesa consapevole”, un evento rivolto, in particolare, a persone con patologie croniche e ai loro familiari e caregiver per imparare a fare la spesa insieme facendo scelte salutari.

Il carrello della salute – Ravenna

Il 29 settembre, dalle 15:00 alle 17:00, al CMP in Via Fiume Montone Abbandonato, 134 a Ravenna, appuntamento con “Il carrello della salute”, per imparare a fare la spesa insieme, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. L’evento è rivolto, in particolare, a persone con patologie croniche e ai loro familiari e caregiver

Un passo alla volta – Faenza

Il 24 settembre, dalle 18:00 alle 19:30, alla Sala Avis di Faenza in Viale Stradone, 9

appuntamento con “Un passo alla volta”, primo di quattro incontri organizzati a Faenza in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e ospitati nei locali dell’Avis. L’iniziativa sarà un’occasione per muoversi insieme e scoprire i benefici dell’attività motoria. Ai partecipanti è raccomandato di indossare scarpe sportive e abbigliamento comodo. È richiesta l’iscrizione.

Walking leader di primo livello – Alfonsine

Ripartono anche i corsi di formazione gratuiti per diventare conduttori di gruppi di cammino per la salute. L’obiettivo del corso è formare i partecipanti con competenze e conoscenze adeguate nella conduzione di un gruppo di cammino con diverse caratteristiche (passo veloce, medio o lento, in piano o con dislivelli). Nello specifico, il Walking Leader organizza le camminate, sceglie la durata, il percorso, si preoccupa della sicurezza e dell’integrità del gruppo, fa da “motivatore” e garantisce continuità dell’attività. Appuntamento ad Alfonsine sabato 27 settembre, dalle 9:00 alle 13:00, a “Casa Monti”, Via Passetto, 3. Iscrizione obbligatoria.

Informazioni e iscrizioni

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni ed eventuale adesione è possibile scrivere all’indirizzo e-mail promosalute.ra@auslromagna.it oppure telefonare al numero 3346705941 attivo dal lunedì al venerdi dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00