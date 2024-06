Promuovere l’adozione di sani stili di vita è sempre di più parte degli obiettivi del Servizio sanitario. Per supportare le persone al cambiamento di comportamenti pericolosi per la salute e incentivare la diffusione di stili di vita salutari in Ausl Romagna il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dipartimenti Cure Primarie, i Distretti e alcuni servizi specialistici, garantisce un’offerta diffusa di opportunità nelle Case della Comunità sull’intero territorio romagnolo.

Gli eventi sono tenuti da professionisti qualificati dell’Ausl Romagna, favoriscono l’interazione di gruppo e sono caratterizzati da una forte connotazione esperienziale. La partecipazione è gratuita.

Di seguito il calendario delle iniziative del mese di giugno:

Qui Ravenna

Un passo alla volta

Riscoprire insieme l’importanza del movimento. L’incontro sarà tenuto dai Tecnici dell’Attività Motoria del Dipartimento di Sanità Pubblica

– 6 giugno Faenza, Casa della Comunità, dalle ore 15 alle ore 17

– 19 giugno Sant’Alberto, Casa della Comunità via Cavedone, 37 dalle ore 15 alle ore 17

Il carrello della Salute

Imparare insieme a fare la spesa, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. L’incontro sarà tenuto da Dietisti e Assistenti Sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica

– 11 giugno Fusignano, Casa della Comunità Via Vincenzo Monti, 13 dalle 15 alle 17

– 5 giugno Mezzano, Sala Polivalente Zannoni Piazza della Repubblica, 5 dalle ore 15 alle 17

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a promosalute.ra@auslromagna.it oppure telefonare al 3346705941

Qui Forlì-Cesena

Corso di formazione per walking leader

Un corso teorico-pratico per diventare conduttore di un gruppo di cammino per la salute

-15 giugno Predappio

muoviAMOci

Alla scoperta delle opportunità offerte ai cittadini per praticare attività fisica e mantenersi in salute in modo economico e divertente, esplorando i percorsi urbani.

– 13 giugno Gatteo, Centro Culturale “Gli Antonelli” via Roma 13 dalle 15.30 alle 17.30

– 27 giugno Predappio, Punto di ritrovo in piazza Sant’Antonio di fronte al parco (angolo con Via Zara) dalle 15 alle 17

Il carrello della Salute

Imparare insieme a fare la spesa, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. L’incontro sarà tenuto da Dietisti e Assistenti Sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica

– 7 giugno Savignano sul Rubicone, Via Fratelli Bandiera, 15 dalle 9:30 alle 11:30

La salute nel piatto

Mangiare in maniera equilibrata e salutare senza rinunciare al gusto

– 5 giugno Cesena Via Parini, 23 dalle 9.30 alle 11

Un passo alla volta

Riscoprire insieme l’importanza del movimento. L’incontro sarà tenuto dai Tecnici dell’Attività Motoria del Dipartimento di Sanità Pubblica

– 19 giugno Savignano sul Rubicone, Via Fratelli Bandiera, 15 dalle 14 alle 16

– 12 giugno Cesena Via Parini, 23, dalle 9 alle 10.30