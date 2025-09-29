Anche a ottobre, in provincia di Ravenna, in programma numerosi eventi di promozione della salute rivolti a persone con patologia cronica e ai loro familiari e caregiver e organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Ravenna e dalle Case della Comunità, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 per incentivare la diffusione di stili di vita salutari.

Alimentazione sostenibile, Russi, Lugo, Castiglione di Ravenna, Faenza

Quattro appuntamenti per approfondire insieme la sostenibilità alimentare con l’incontro dal titolo “Alimentazione sostenibile”

– Russi, mercoledì 1 ottobre, dalle 15 alle 17, alla Sala Ravaglia al Centro Culturale Polivalente, Via Cavour, 21

– Lugo, mercoledì 8 ottobre, dalle 15 alle 17, alla Sala Baracca della Rocca Estense in Piazza dei Martiri, 1

– Castiglione di Ravenna, mercoledì 15 ottobre, dalle 15 alle 17, alla Sala Tamerice in Via Vittorio Veneto, 21

– Faenza, mercoledì 22 ottobre, dalle 18 alle 19:30, alla Sala AVIS, Viale stradone, 9. Incontro in collaborazione con l’Avis e i Medici di Medicina Generale. Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione contattando il numero 0546 667718

Lettura delle etichette – Ravenna

Giovedì 2 ottobre un incontro per imparare a leggere le etichette alimentari. Appuntamento in Aula Martignani, Via De Gasperi, 8 a Ravenna, dalle ore 15 alle 17.

Informazioni e iscrizioni

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni ed eventuale adesione è possibile scrivere all’indirizzo e-mail promosalute.ra@auslromagna.it oppure telefonare al numero 3346705941 attivo dal lunedì al venerdi dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00.