Nuovo calendario di eventi gratuiti di promozione della salute e di incontri per assistenti familiari di pazienti affetti da malattie croniche, organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Ravenna e dalla Casa della Comunità di Brisighella, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025.

Gli appuntamenti di promozione della salute

Primo incontro in programma martedì 28 gennaio, dalle ore 15 alle 17, con “Il carrello della salute”, un appuntamento per imparare a fare la spesa insieme, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare.

Le altre date:

SPESA CONSAPEVOLE, 18 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 17:00. Un appuntamento per imparare a fare la spesa insieme facendo scelte salutari.



CIBO ED EMOZIONI, 18 marzo 2025 dalle 15:00 alle 17:00. Un appuntamento per scroprire che legame c’è tra le emozioni e il nostro stile alimentare

MOSTRA PHOTOVOICE, 11 aprile 2025 dalle 15:00 alle 17:00. Esposizione delle fotografie scattate dai cittadini di Brisighella che hanno partecipato al Photovoice della Casa della Comunità

SALUTE IN VIAGGIO, 14 aprile 2025 dalle 21.00 alle 22.30. Un appuntamento per scoprire insieme come viaggiare in salute e sicurezza

NUOVI MODI DI FUMARE, 13 maggio 2025 dalle 15:00 alle 17:00. Un incontro per imparare a conoscere i nuovi metodi di fumare e i rischi correlati

VACCINAZIONI NELL’ADULTO E NELL’ANZIANO, 17 giugno 2025 dalle 15:00 alle 17:00. Un appuntamento per conoscere quali sono le vaccinazioni raccomandate per gli adulti e gli anziani

Tutti gli incontri si svolgeranno alla Casa della Comunità, in via Fratelli Cardinali Cicognani, 76 a Brisighella.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail promosalute.ra@auslromagna.it oppure telefonare al numero 3346705941 attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 o rivolgersi al personale della Casa della Comunità.

Mi prendo cura di te, incontri rivolti ai caregiver

Dal 28 febbraio prenderanno il via anche i gruppi rivolti a persone che si confrontano con difficoltà nella gestione del carico di cura dei propri familiari affetti da malattie croniche. Gli incontri si svolgeranno gratuitamente, per un massimo di 15 partecipanti, previo colloquio con la conduttrice, dottoressa Raffaela Oggianu, Psicologa e Psicoterapeuta AUSL della Romagna.

Il primo appuntamento si terrà martedì 28 gennaio alle ore 14. Di seguito il calendario degli altri appuntamenti:

Martedì, 18 febbraio 2025 dalle ore 10:30

Martedì, 18 marzo 2025 dalle ore 14:00

Martedì, 15 aprile 2025 dalle ore 10:30

Martedì, 13 maggio 2025 dalle ore 14:00

Martedì, 17 giugno 2025 dalle ore 14:00

Martedì, 23 settembre 2025 dalle ore 10:30

Martedì, 21 ottobre 2025 dalle ore 10:00

Martedì, 18 novembre 2025 dalle ore 10:30

Martedì, 16 dicembre 2025 dalle ore 10:30

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0546 992650 o scrivere una e-mail a raffaela.oggianu@auslromagna.it