Con la mobilità in Turchia (11-15 novembre 2019) è stato avviato STEAM, il secondo progetto Erasmus+/ KA229 che vede fra le scuole partner l’istituto San Rocco di Faenza-Granarolo, per il biennio 2019-2021. Il progetto coinvolge sei istituti scolastici di diversi Paesi: Spagna (scuola capofila), Turchia, Slovacchia, Grecia, Italia e Islanda.

Gli insegnanti, già in contatto da mesi, si sono incontrati presso la scuola “Suadiye Ortaokulu” nel distretto di Kartepe (Turchia), per definire nel dettaglio le attività da svolgere insieme agli alunni delle rispettive scuole. Ognuno ha presentato il proprio istituto e il sistema educativo del Paese di origine. La scuola ospitante ha organizzato uscite sul territorio, incontri con le autorità locali e attività di job shadowing, in cui gli insegnanti hanno assistito ad alcune lezioni in corso.

L’acronimo STEAM, oltre a richiamare una metodologia didattica (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) orientata allo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Consiglio d’Europa, è stato adottato per definire l’obiettivo principale del programma: favorire lo scambio e la conoscenza del patrimonio culturale europeo.

STEAM diventà così Surfing The European Artistic Monuments. Nei prossimi due anni insegnanti e alunni (dai 9 ai 13 anni) avranno modo di conoscersi, visitare luoghi, assaggiare cibi, scoprire tradizioni e culture nuove, osservare le metodologie didattiche utilizzate nelle diverse scuole e partecipare a iniziative di formazione. Oltre alle mobilità è prevista anche la condivisione di materiali e attività didattiche sulla piattaforma E-Twinning. A tale proposito l’Istituto faentino ha organizzato per il 4 dicembre una giornata di formazione in rete con altre scuole del territorio, per diffondere la conoscenza della piattaforma e incentivarne l’uso, nell’ottica dell’internazionalizzazione delle scuole e dello scambio culturale.

Mentre la prima e l’ultima mobilità del progetto STEAM (Turchia e Islanda) sono riservate ai docenti per la fase di avvio e chiusura del programma, le trasferte in Grecia, Spagna e Slovacchia coinvolgeranno anche un piccolo gruppo di alunni delle classi quarte del nostro istituto. A ottobre 2020, invece, studenti e insegnanti dei Paesi partner saranno ospiti a Faenza per visitare la scuola e scoprire luoghi e tradizioni del nostro territorio.