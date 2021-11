Il Ravenna Women riconosciuta come Scuola Calcio Élite, aggiunge un nuovo importante tassello verso un grande progetto sociale sportivo, raggiungendo un accordo di collaborazione con l’ASD Mezzano.

Due Scuole Élite per un grande progetto.

L’obiettivo del Ravenna Women e dell’ASD Mezzano è di creare una sinergia tra i due Club che permetta di unire le forze e di diffondere un calcio senza distinzione di genere.

A tal proposito il Presidente Bandi dell’ASD Mezzano con orgoglio afferma che “questa cooperazione nasce da un progetto di diffusione della pratica sportiva in cui entrambe le società entreranno nelle scuole del territorio per avvicinare i bambini al calcio. È importante sottolineare che questa iniziativa è stata formulata in maniera scrupolosa in accordo con le scuole del territorio e verrà svolta con l’intervento di docenti laureati in Scienze Motorie e adeguatamente formati”.

Anche il Presidente Gasperoni del Ravenna Women evidenzia quanto sia importante “promuovere la pratica sportiva senza distinzioni di genere all’interno di quello che è il nido delle nuove generazioni e portare poi i giovani interessati in strutture idonee in cui poterli formare in maniera appropriata”.