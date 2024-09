La Onlus Il Terzo Mondo ODV attraverso il suo Presidente fondatore Charles Tchameni Tchienga ringrazia l’Emporio Diocesano Caritas “Don Angelo Lolli” di Ravenna-Cervia, per l’ingente quantità di prodotti alimentari ricevuto dallo stesso Presidente Tchameni, giovedi 26 settembre presso lo sportello del sorriso di via Grado 30, sede operativa della Onlus.

Per la gioia delle numerose famiglie indigenti di Ravenna che frequentano lo Sportello del Sorriso, si tratta di un bancale contenente 864 piadina sfogliata.

La distribuzione gratuita iniziata già stesso giovedì si è conclusa venerdì 27 settembre; con la soddisfazione di avere regalato il sorriso a 53 famiglie indigenti dello sportello del sorriso.

Mi associo alla gioia delle famiglie indigenti beneficiari e a tutti I volontari collaboratori per ringraziare infinitamente la Caritas Diocesana di Ravenna-Cervia per questa prestigiosa donazione e soprattutto per il notevole appoggio – ha commentato Tchameni.