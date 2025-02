Il primo anno di attività di NEXT, il progetto europeo guidato dal Comune di Faenza, si è chiuso con il quarto meeting transnazionale a Bolesławiec, in Polonia (2-5 dicembre 2024) per trattare l’attuale tema della diversità culturale e l’inclusione insieme agli altri sette partner europei: i Comuni di Schwäbisch-Gmünd (Germania), Byala (Bulgaria), Boleslawiec (Polonia), Daugavpils (Lettonia), Lousada (Portogallo), Limassol (Cipro) e l’organizzazione pubblica Malta Crafts Foundation (Malta).

NEXT nasce in continuità con il precedente progetto “Rediscovering Europe” e si concentra su un obiettivo chiave: offrire alle nuove generazioni strumenti e opportunità per la loro crescita personale e professionale. Al centro di questa esperienza ci sono gli Young Manager, giovani ambasciatori del progetto, che partecipano agli incontri, si confrontano su temi cruciali per il loro futuro e portano ciò che hanno appreso nelle scuole e nei gruppi giovanili delle loro città. Per dare ancora più voce alle loro esperienze, gli Young Manager hanno creato il podcast “Crossing Borders: Young Voices of Europe”, disponibile su YouTube e Spotify: ogni episodio raccoglie le riflessioni dei meeting attraverso un’intervista doppia tra uno degli Young Manager e un esperto del tema affrontato nell’ambito del meeting.

Il 2024 è stato un anno ricco di incontri e di azioni sul territorio. Dopo il lancio pubblico che si è svolto lo scorso febbraio in un evento online e la diffusione di un questionario per raccogliere la consapevolezza e la percezione dei giovani rispetto al tema della parità di genere, a marzo si è tenuto il primo meeting proprio a Faenza sul tema dei NEET l’occupazione giovanile, con la partecipazione – oltre che dei partner – di alcune classi delle scuole superiori e di gruppi di giovani del territorio.

Successivamente, si sono svolti il secondo, il terzo e il quarto meeting transnazionale rispettivamente a Schwäbisch-Gmünd (Germania) in aprile sul tema “(Dis)parità di genere: consapevolezza e sfide sociali”, a Daugavpils (Lettonia) in ottobre su “Gli effetti della guerra sulle giovani generazioni” e a Bolesławiec (Polonia) su “Società multiculturale: diversità culturale e inclusione”. Sempre in ottobre, a livello locale, i Young Manager faentini hanno anche realizzato, con il supporto dell’organizzione SOS Donna ODV, degli incontri pubblici in Biblioteca e riservati agli studenti presso l’Istituto Tecnico Statale “Oriani”, sul tema della parità di genere.

Il nuovo anno si apre con gli incontri di restituzione ai giovani del territorio sui temi della guerra e della multiculturalità, a cui seguirà nelle prossime settimane il quinto meeting transnazionale a Lousada (Portogallo, 24-27 febbraio) dedicato al cambiamento climatico e alla sostenibilità.

Il progetto ha in cantiere gli ultimi due meeting tematici transnazionali che riguarderanno rispettivamente “La crescita dei giovani attraverso le arti creative” a Limassol (Cipro) e “Il patrimonio culturale come base per un futuro comune” a Malta, e le relative attività locali di restituzione. NEXT si concluderà a dicembre con un evento finale online che tirerà le somme di questo percorso internazionale.

Per non perdere alcun aggiornamento, è possibile seguire il progetto attraverso il sito web ufficiale e i suoi canali social:

Le attività sono aperte alla partecipazione anche di giovani provenienti da tutti i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina interessati ai temi trattati dal progetto. Per partecipare a una o più iniziative, basta scrivere a progettieuropei@romagnafaentina.it.