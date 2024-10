Il Comitato Cittadino di Savarna, Grattacoppa e Conventello (Sa.Gra.Co.), in compartecipazione con il Comune di Ravenna, è lieto di presentare il progetto “NEO-MAMME.” Questo importante percorso è dedicato alle donne in gravidanza e alle neo-mamme di Savarna, Grattacoppa, Conventello, Mezzano, Torri, Ammonite, Glorie e Borgo Masotti, e si propone di affrontare insieme i cambiamenti e le sfide legate alla maternità.

“Prima di avviare il progetto,” dice Enrico Benzoni, presidente del Comitato Cittadino, “ci siamo confrontati con l’AUSL e i centri famiglia affinché il percorso fosse in sinergia con i tanti servizi già offerti sul territorio, garantendo una proposta complementare e di supporto.”

Un percorso di cura e sostegno per le mamme

Il progetto offre una serie di attività gratuite mirate a supportare le donne in uno dei momenti più delicati della loro vita: l’attesa di un figlio e i primi mesi dopo il parto. Grazie alla partecipazione di psicologhe psicoterapeute specializzate, ogni neo-mamma potrà ricevere assistenza personalizzata e momenti di condivisione con altre donne del territorio.

Il programma include:

Colloqui individuali con psicoterapeute per aiutare le donne a riflettere e gestire le preoccupazioni e i cambiamenti emotivi legati alla maternità.

Cinque incontri di gruppo di Danza Movimento Terapia (DMT), una disciplina che favorisce la consapevolezza del corpo e delle emozioni. Durante gli incontri, le partecipanti esploreranno il cambiamento fisico ed emotivo che la gravidanza comporta, utilizzando il movimento come strumento di integrazione fisica e mentale.

Tre incontri individuali di supporto psicologico, per affrontare le paure e i desideri relativi al nuovo ruolo di mamma, sia prima che dopo il parto.

L’importanza della salute mentale delle neo-mamme

La salute mentale delle madri in gravidanza e dopo il parto è un tema cruciale. Secondo studi recenti, circa 1 donna su 5 sviluppa problemi di salute mentale durante la gravidanza o nel primo anno di vita del bambino. Il progetto NEO-MAMME si propone di intercettare questi disagi, offrendo un sostegno tempestivo per evitare conseguenze negative a lungo termine, non solo per le madri, ma anche per le famiglie e l’intera comunità.

Obiettivi del progetto

L’iniziativa si pone due obiettivi principali:

Creare momenti di socializzazione tra neo-mamme, per costruire reti di supporto e relazioni che possano proseguire anche negli anni successivi, quando i loro bambini inizieranno a frequentare l’asilo e la scuola.

Offrire un sostegno psicologico e fisico, guidato da esperte, per aiutare le donne a gestire i cambiamenti fisici e mentali che la maternità comporta, riducendo il rischio di baby blues o di depressione post-partum.

Un aiuto vicino a casa

Il progetto si propone di garantire alle neo-mamme un supporto accessibile, efficace e vicino a casa, contribuendo così al benessere individuale e collettivo. Le donne interessate possono contattare il Comitato Cittadino Sa.Gra.Co. per informazioni e adesioni.