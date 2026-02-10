Nell’ambito del progetto “Mobilità Sicura – Strade future: giovani e mobilità responsabile”, nella notte tra domenica e lunedì sono stati effettuati controlli mirati su strada, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di ebbrezza.

Le attività, svolte sul territorio dalle forze di Polizia Provinciale in orario serale e notturno, hanno interessato in particolare le principali direttrici di traffico e le aree di aggregazione. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di sei violazioni per guida in stato di ebbrezza, con la conseguente elevazione dei relativi verbali, come previsto dal Codice della Strada.

I controlli rientrano nelle azioni operative previste dal progetto “Mobilità Sicura”, promosso dalla Provincia di Ravenna in collaborazione con la Prefettura e le Forze di Polizia, che affianca alle attività di sensibilizzazione e formazione, rivolte soprattutto ai giovani, anche servizi interforze di controllo coordinati sul territorio.

Il progetto “Mobilità Sicura – Strade future: giovani e mobilità responsabile” è infatti finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’incidentalità stradale correlata all’uso di alcol e droga. L’iniziativa integra momenti di informazione e formazione rivolti agli utenti della strada con interventi operativi mirati a rafforzare la sicurezza stradale, prevenire comportamenti a rischio e ridurre il numero di incidenti.

Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, nell’ambito del programma settimanale previsto dal progetto.