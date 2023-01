Venerdì 20 gennaio alla Galleria Comunale della Manica di Brisighella, inaugura “Progetto_Lacrima”, la prima mostra personale di ritratti del giovane fotografo faentino Gabriele Raffoni alias Foggy Photo.

Foggy Photo nasce da una visione intima di fotografia, fotografia malinconica e nostalgica. In giapponese esiste una parola che esprime questo concetto: “natsukashii”, ovvero “nostalgia felice”, quell’istante in cui la memoria rievoca un bel ricordo che riempie di dolcezza.

“Ho scelto la parola nebbia – dichiara Raffoni – perché è una cosa che mi riporta a tante avventure, a tante esperienze. Non l’ho mai vista come un ostacolo bensì come un’amica che rendeva il tutto unico, velato e mai scontato. In un panorama con la nebbia non si vede cosa c’è dopo, solo la fantasia ti può aiutare a immaginarti cosa potrebbe esserci e per me la fotografia è esattamente questo: guardando una foto io voglio cogliere quello che non vedo, un sentimento, un’emozione, un bisogno”.

“Progetto_Lacrima” comprende 53 fotografie in bianco e nero nelle quali i soggetti sono ritratti in un momento di fragilità, senza la paura di mostrare un loro lato intimo e introspettivo, sincero e autentico.

“È un progetto che vuole raccontare le persone nella loro umanità più autentica – continua Raffoni – È un progetto che vuole andare contro gli ideali di bellezza, i pregiudizi e l’idea che le persone debbano sempre essere forti e non deboli e vere. Ho scelto di fotografare chi non ha paura di mettersi a nudo e farsi vedere fragile, perché per me questa è bellezza e forse sotto una delle sue forme più autentiche.”

Inaugurazione venerdì 20 gennaio dalle ore 18.30 alle 22.30. La mostra sarà visitabile sabato 21 e domenica 22 gennaio dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 21.00 presso la Galleria della Manica in via Naldi 5. Ingresso libero.