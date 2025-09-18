La delegazione faentina del progetto Faenza/ER Overseas è arrivata a Buenos Aires e nei prossimi giorni avrà una densa agenda di appuntamenti con l’obiettivo di far scoprire le tradizioni regionali, portando agli emiliano-romagnoli oltreoceano il cuore e le eccellenze della loro Regione, creando un ponte e mettendo in relazione coetanei che “parlano lo stesso linguaggio” per rendere più comprensibile lo scambio identitario. La rievocazione storica manfreda si prepara così ad essere raccontata e divulgata alle istituzioni italiane e ai tanti cittadini italiani e di origine emiliano-romagnola, con i suoni e i colori degli sbandieratori e musici che sono a noi così familiari e che faranno sentire “a casa” anche gli expats, siano essi emigrati o nati e cresciuti in Argentina.

La delegazione: i nomi dei partecipanti

Questi i nomi dei 19 i partecipanti alla trasferta argentina:

Francesco Santandrea (Rione Nero – Coordinatore per il progetto del gruppo Sbandieratori e Musici) Filippo Rava, Matteo Maurizi, Paolo Rinaldi (Borgo Durbecco), Daniele Lama, Nicolò Benedetti, Jacopo Morrone (Rione Giallo), Damiano Tinelli, Camilla Tinelli, Enrico Emiliani (Rione Nero), Gianluca Maiardi, Raffaele Junior Rampino, Francesco Palomba (Rione Rosso), Luciano Dal Pozzo, Michela Caroli, Marco Bertoni (Rione Verde).

Gli sbandieratori e musici sono accompagnati da Benedetta Diamanti (Capo delegazione e Dirigente Area Cultura Turismo Sport e Politiche internazionali URF), Stefania Federico e Fabrizio Fastelli (Coordinatori di progetto – Ufficio di supporto Area Cultura e Ufficio Cultura URF).