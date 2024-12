Progetto europeo per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici in città: venerdì un seminario aperto a tutti

Soluzioni ispirate alla natura per affrontare nelle città i cambiamenti climatici. A Faenza si terrà un incontro internazionale per affrontare le problematiche legate alle piogge estreme, alle inondazioni, alla siccità o alle ondate di calore. Si tratta di un progetto europeo, ideato per sviluppare i nuovi piani urbanistici, al quale partecipano Italia, Slovenia, Croazia, Grecia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania e Macedonia del Nord. Tutti Paesi del Mediterraneo, regione ritenuta particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici per la sua conformazione naturale. Sono 12 i partner del progetto, fra municipalità, Università, istituti di ricerca, agenzie regionali ed enti pubblici. Nel corso di questi mesi sono stati diversi i seminari online. Ora a Faenza il primo incontro, a cui farà seguito venerdì 6 dicembre, alle 15, alla Biblioteca Manfrediana, un seminario (“Dal progetto Europeo Nature alla scala locale. Spunti per la progettazione di ‘Nature Based Solution’ per l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina”), aperto a tutti (funzionari e amministratori pubblici, professionisti, comitati cittadini, associazioni, organizzazioni), previa iscrizione