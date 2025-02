“Giunge segnalazione di uno scempio che potrebbe aver luogo in tempi brevi ai danni del preziosissimo Parco di Villa Archi Corbucci, detta Monaldina, il complesso monumentale settecentesco che si incontra lungo la Ravegnana in direzione Forlì poco dopo Ghibullo, all’altezza circa di Gambellara.

Per non meglio precisate vicende, è stato proposto un progetto di manomissione dell’integrità del grande Parco, coevo della Villa, che verrebbe frammentato in vari lotti, con tanto di recinzioni, fili spinati, cancelli e cancellini, e barriere posticce. A farne le spese, sia il bosco retrostante la villa che la parte antistante, dove il Parco verrebbe smembrato nella zona del viale centrale di accesso principale e della Chiesa. Alle specie presenti ne verrebbero aggiunte – a quanto pare arbitrariamente – altre, e a questo si sommerebbe anche una disomogenea gestione delle varie zone in cui verrebbe suddiviso il Parco, giunto ai giorni nostri pressoché miracolosamente intatto. Il Parco, tra l’altro, viene messo interamente a disposizione per le visite del pubblico in svariate occasioni. E’ evidente che, se realizzato, un intervento così invasivo e stravolgente per l’unitarietà dell’insieme, ma anche per il patrimonio ecologico che ospita, può configurarsi come una manomissione – per non dire distruzione vera e propria – di un bene storico artistico di valore elevatissimo sottoposto alle stringenti disposizioni del Codice dei Beni Culturali.

Italia Nostra sezione di Ravenna sta cercando di approfondire la sconcertante vicenda ed ha inviato un’istanza di accesso agli atti alla Soprintendenza di Ravenna per comprendere lo stato dell’arte.”

Italia Nostra sezione di Ravenna