Con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato all’Immigrazione e la collaborazione del Centro di Servizio per il Volontariato – Per Gli Altri, l’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo Onlus riparte con il suo tradizionale progetto di interazione “chi parla due lingue vive due vite”; Anno scolastico 2019 – 2020.

“In effetti da circa 8 anni attraverso l’insegnamento delle nostre lingue materne, proponiamo alla città tutto ciò che ci rimane quando abbiamo dimenticato tutto..,cioè, la nostra cultura linguistica” afferma il presidente Charles Tchameni Tchienga.

“Offriamo tre moduli da 15 ore per un pacchetto complessivo di 45 ore; a €75,00 a modulo.

Le lingue che per ora insegniamo sono, il francese, l’inglese e lo spagnolo. Le lezioni si terranno presso il Centro Di Servizio Per Il Volontariato, Via SANSOVINO,57 RAVENNA (RA) 48124″.

IL PROGRAMMA dettagliato è il seguente:

1- Corso d’inglese, di lunedì, dalle ore 17 alle ore 19 circa : 1°modulo dal 28 ottobre al 16 dicembre 2019; 2°modulo dal 13 gennaio al 2 marzo e 3°modulo dal 9 marzo al 18 maggio 2020.

2- Corso di spagnolo, di mercoledì, dalle ore 17 alle ore 19 circa: 1°modulo dal 30 ottobre al 18 dicembre 2019 ; 2°modulo 15 gennaio al 4 marzo e 3° modulo dal 11 marzo al 20 maggio 2020.

3- Corso di francese, di giovedì, dalle ore 17 alle ore 19 circa: 1° modulo dal 31 ottobre al 19 dicembre 2019 ; 2° modulo dal 16 gennaio al 5 marzo e 3°modulo 12 marzo al 21 maggio 2020.

Ogni corso partirà con un minimo di 8 partecipanti ed alla fine del progetto verrà consegnato un attestato di frequenza.

Per informazioni ed iscrizioni: