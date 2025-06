La Cassa di Ravenna scende in campo con una importante iniziativa a sostegno dell’Ail (Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) in un momento particolarmente rilevante per gli ammalati di leucemia ed il personale medico e sanitario chiamato ad assisterli. La Cassa di Ravenna infatti ha deliberato di devolvere alla sezione Ail di Ravenna una importante somma, una tantum, pari allo 0,20% dell’ammontare delle obbligazioni a scadenza triennale collocate sul mercato, con un progetto studiato appositamente per sostenere l’importante attività dell’Ail.

Nei prossimi mesi infatti verrà inaugurato all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna il Centro per Trapianti Allogenici, che consentirà ai pazienti ammalati di leucemia ed in attesa di trapianto di cellule staminali, di potersi sottoporre ad intervento, senza più doversi trasferire e dover trasferire per settimane intere i propri familiari lontano da Ravenna. Al Centro saranno affiancati un laboratorio ematologico sperimentale, un’aula universitaria e anche una Casa Ail, importante per i pazienti e per i propri familiari nei momenti immediatamente prima e dopo l’intervento. È un progetto di cui si attendeva da tempo la realizzazione e che è stato possibile grazie all’intervento anche della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Si tratta di strutture estremamente sofisticate e moderne, destinate a migliorare sensibilmente le condizioni di cura e di guarigione di queste persone, la cui principale speranza di vita è collegata alla possibilità di trovare un donatore di cellule staminali compatibili e quindi di sottoporti ad intervento. Il fatto di poterlo fare a Ravenna rappresenta un vantaggio non trascurabile, sia per la più immediata vicinanza e assistenza dei parenti, sia per la riduzione del disagio dovuto ai trasferimenti, prima, durante e dopo l’intervento.

Al Centro per i Trapianti ed alla Casa Ail la Cassa di Ravenna ha deciso di dare un ulteriore contributo diretto destinando ai progetti dell’Ail di Ravenna, presieduta dal dottor Alfonso Zaccaria, già Primario di Ematologia a Ravenna, per contribuire al completamento ed all’avviamento dell’attività del nuovo Centro Trapianti.