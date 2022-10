Progetto Dare: la Tattica Verde scelta dai ravennati per il futuro della Darsena

Con oltre la metà dei voti, la Tattica Verde è la tattica vincitrice all’interno del progetto Dare per il futuro della Darsena. Una tattica dove convergono progetti legati in particolare alla bici e allo sport e ovviamente alla natura, come il punto di informazione e ristoro del Bicigrill, il Bike Park nell’ippodromo, il Candiano trasformato a campo di allenamento per giovani canottieri, lo skate park, la riapertura dell’ostello Dante, gli orti, gli spazi trasformati per le attività all’aperto o la biblioteca tematica del mare.