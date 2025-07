Il bilancio del 2024 della cooperativa sociale Progetto Crescita si è chiuso positivamente e con un aumento dell’11% di fatturato, toccando la cifra di 9 milioni 674mila euro. Progetto Crescita è attiva nella provincia di Ravenna dal 1988 con servizi dedicati alla disabilità, infanzia e adolescenza, inclusione sociale.

“Lo scorso anno è andato molto bene, soprattutto perché ci è stato riconosciuto l’aumento del contratto di lavoro nazionale nella maggior parte dei servizi in convenzione con l’ente pubblico – dichiara la presidente Francesca Battistini -. In più abbiamo aumentato i servizi di inclusione scolastica e sono andati molto bene i nostri servizi privati, come la psicomotricità, il centro educativo Anacleto, il nido Il Canguro e la scuola dell’Infanzia Asilo Azzaroli”.

Progetto Crescita è associata al Consorzio Solco Ravenna. Lavorano per la cooperativa 341 persone (il 79% donne), di cui 178 sono socie della cooperativa. “Il 57% del nostro fatturato è dovuto alle prestazioni dell’area disabilità, in particolare al servizio di Inclusione educativa scolastica che svolgiamo a Ravenna e Russi – continua Battistini -. Solo con questo servizio siamo di supporto a 545 minori con disabilità e impieghiamo 230 operatori e operatrici che in una settimana svolgono 5000 ore in 12 istituti comprensivi e 6 scuole secondarie di secondo grado. Le altre due aree impattano sul fatturato della cooperativa per il 28% l’infanzia e adolescenza, e per il 15% l’inclusione sociale”.

Le persone raggiunte dai servizi di Progetto Crescita nel 2024 sono più di 3000. “La nostra mission è di non lasciare indietro nessuno- prosegue Battistini -. Crediamo nello sviluppo delle potenzialità e nella crescita dei nostri soci e delle persone che accompagniamo nel loro percorso di vita”.

Le azioni che hanno caratterizzato principalmente lo scorso anno della cooperativa sono state il riconoscimento del valore, anche economico, del lavoro svolto dalle lavoratrici e dai lavoratori della cooperativa, il potenziamento e consolidamento di alcuni servizi, e l’investimento in formazione per il personale. Nel 2025 si sta invece lavorando allo sviluppo di una filiera della psichiatria insieme al Consorzio Solco Ravenna e al consolidamento del servizio di inclusione scolastica. “Siamo concentrati anche sull’implementazione della governance della cooperativa e abbiamo avviato il percorso per la certificazione della parità di genere”, conclude la presidente.