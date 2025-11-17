Come orientarsi nella scelta della scuola superiore? Quali opportunità offre il territorio di Russi e quali competenze cercano oggi le imprese? A queste domande ha cercato di dare risposte la Giornata dell’orientamento che si è svolta sabato 15 novembre alla scuola secondaria di primo grado «A. Baccarini», un appuntamento che il Comune ha promosso per il terzo anno consecutivo insieme alle realtà produttive locali, alle associazioni di categoria e alla Scuola di Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna, all’interno del progetto «Conoscere il mondo del lavoro a Russi».

In un’aula magna gremita, sono intervenuti la Vice Sindaca Grazia Bagnoli, la presidente della Scuola Pescarini Simona Pepoli, insieme a due imprenditori del territorio: Angelo De Nunzio, titolare di DNA Officina, e Deborah Ugolini, fondatrice dell’agenzia di comunicazione Windriser e Presidente di CNA Russi. Obiettivo della mattinata: aiutare gli studenti delle classi terze e le loro famiglie a conoscere i percorsi formativi disponibili e a capire quali professionalità sono maggiormente richieste dalle imprese locali.

Il progetto, nato tre anni fa, ha l’obiettivo di accompagnare i ragazzi in una scelta consapevole, senza dimenticare le opportunità del territorio. Gli imprenditori intervenuti hanno presentato le loro storie professionali e le caratterisitche delle proprie attività quotidiane. La mattinata ha visto anche uno scambio vivace con i ragazzi, che hanno posto numerose domande, segno di un interesse crescente verso i temi dell’orientamento e del futuro professionale.

La vicesindaca Grazia Bagnoli ha sottolineato il valore del confronto diretto con gli studenti: «È stato un dialogo molto interattivo: i ragazzi hanno espresso dubbi, curiosità e anche qualche certezza. Alcuni hanno già le idee chiare, altri stanno ancora esplorando, ed è giusto così. Questa iniziativa conferma l’impegno del Comune nel promuovere le attività produttive del territorio e nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Colpisce sempre ascoltare storie come quella di Angelo De Nunzio, che appena un anno fa ha rilevato l’attività che oggi dirige con passione: testimonianze così aiutano i ragazzi a capire che i percorsi professionali possono nascere anche da scelte coraggiose».

«È stato un momento prezioso – racconta Silvia Laghi, tra i genitori presenti – per i ragazzi, ma anche per noi genitori che li accompagniamo in questo passaggio delicato. Spesso diamo per scontate troppe cose: le opportunità del nostro territorio, l’idea che una scelta scolastica conduca automaticamente a un preciso lavoro, o che una scuola significhi studiare solo una determinata materia. Quell’ora insieme ci ha aperto gli occhi, smontato pregiudizi e ricordato che, nella scelta della scuola, conta soprattutto la direzione che i nostri figli desiderano intraprendere, più ancora del traguardo».

La Giornata di orientamento si conferma ancora una volta come una iniziativa concreta e costruttiva: un incoraggiamento, per tutti, a scegliere guardando lontano, ma con i piedi ben piantati nella realtà del proprio territorio.