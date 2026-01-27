120 prodotti sequestrati perché posti in vendita senza alcuna etichettatura in lingua italiana e quindi senza informazioni essenziali per i consumatori in materia di ingredienti e provenienza; mancata indicazione dei prezzi su numerosi articoli; detenzione di prodotti ortofrutticoli esposti ad un’altezza inferiore ai 50 cm dal suolo, esponendo la merce a potenziali contaminazioni esterne. Questo, in sintesi, il bilancio dei controlli effettuati nel pomeriggio di lunedì, dalla Polizia Locale di Ravenna- Ufficio Centro Storico, presso un minimarket di viale Pallavicini. Le verifiche sono scaturite dal rilevamento di un’occupazione abusiva di suolo pubblico, con abbandono di alcuni bancali riconducibili all’attività in questione.

Una volta individuato il responsabile, gli agenti hanno svolto approfondite verifiche all’interno del locale, che hanno portato alla luce gravi mancanze, in violazione della normativa di riferimento, in materia di sicurezza e trasparenza, tracciabilità dei prezzi e igiene alimentare.

Al titolare dell’attività è stata contestata una sanzione per un ammontare di 2.000 euro.

È stato, inoltre, redatto verbale di ispezione, da trasmettere al reparto specializzato di Polizia Commerciale, per gli ulteriori adempimenti di competenza.