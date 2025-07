Processo nave Berkan B. Assolto per tenuità del fatto l’ex presidente dell’Autorità Portuale Rossi

Assolto per tenuità del fatto, è questa la sentenza – letta oggi al Tribunale di Ravenna – per l’ex presidente dell’Autorità Portuale Daniele Rossi nell’ambito del processo della nave Berkan B. Il processo è ripartito a seguito dell’annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza di condanna per inquinamento a carico dell’allora presidente dell’Autorità Portuale. Rossi, nonostante l’assoluzione, dovrà comunque pagare le spese legali e risarcire le parti civili. I fatti, che risalgono al 2017, sono collegati alla mancata bonifica del relitto della nave Berkan B e del conseguente spargimento di sostanze oleose nella Pialassa Piomboni