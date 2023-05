Processo Molducci: un patrimonio di 2 milioni e mezzo passato dal padre al figlio

2 milioni e mezzo spostati dalle disponibilità del padre a quella del figlio. Il processo per la morte del medico Danilo Molducci, nella giornata di lunedì, si è soffermato sull’analisi dei conti correnti. Per la morte del medico sono imputati il figlio Stefano Molducci e Elena Vasi Susma, collaboratrice domestica.

Il consulente nominato dalla Procura di Ravenna, il commercialista Maurizio Ragno, ha evidenziato come il patrimonio della famiglia si aggirasse intorno ai 2 milioni e mezzo. Un patrimonio che nel 2012 era nella disponibilità di Danilo Molducci, ma che poi, nel corso degli anni, è passato interamente nelle mani del figlio.