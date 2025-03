Processo Berkan B: chiesti 1 anno e quattro mesi per il presidente dell’Autorità Portuale, di nuovo

Si è tenuta oggi, a sei anni esatti dall’affondamento, la terza udienza del nuovo processo per la nave Berkan B. Il processo è ripartito a seguito dell’annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza di condanna per inquinamento a carico del presidente di Autorità di Sistema Portuale. Il pm, oggi, ha chiesto 1 anno e quattro mesi di condanna, gli stessi che erano stati inizialmente chiesti nel primo processo e che erano poi stati ridotti a 8mila euro di ammenda e risarcimento alle parti civili, perché il reato era stato derubricato a colposo. I fatti, che risalgono al 2017, sono collegati alla mancata bonifica del relitto della nave Berkan B e del conseguente spargimento di sostanze oleose nella Pialassa Piomboni. La prossima udienza, in cui sarà sentita la difesa, sarà il 23 aprile