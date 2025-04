Partita intorno alle 15.15 dal Faro di Marina di Ravenna, la Processione della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei Lidi è arrivata in Darsena di città intorno alle 16.05. Oltre 200 le persone ad attenderla in banchina. Di qui la processione continua verso Santa Maria in Porto, dove si terrà la Messa presieduta dall’arciverscovo Monsignor Lorenzo Ghizzoni. Davanti alla Chiesa Ortodossa Protezione della Madre di Dio il saluto della comunità greco-ortodossa