Come ogni anno, con l’inizio della primavera, il Comune, tramite Azimut spa, dà avvio alle attività di contrasto delle problematiche causate dalla processionaria del pino localizzando, asportando meccanicamente ed eliminando i nidi presenti sulle alberature pubbliche.

Favorita dall’innalzamento delle temperature, comincia infatti la discesa delle prime larve di processionaria (Thaumetopoea pityocampa) i cui peli urticanti possono causare reazioni allergiche.

Non vengono invece effettuati trattamenti insetticidi nei confronti delle larve che scendono al suolo per completare il ciclo biologico poiché, oltre ad essere dannosi per l’ambiente, non impediscono la dispersione dei peli urticanti e di conseguenza il potenziale danno alle persone o agli animali domestici.

In questo periodo si consigliano inoltre ai cittadini alcune norme e modalità di comportamento.

Tra queste si segnalano: evitare di sostare in prossimità delle piante o delle aree infestate, riconoscibili dalla presenza dei caratteristici nidi bianchi sulla chioma; evitare di asportare i nidi con mezzi e modalità non idonee senza adeguate protezioni (si potrebbe causare la fuoriuscita delle larve eventualmente presenti al loro interno); è vietato inserire nei cassonetti rami infestati senza averli preventivamente richiusi in sacchi di plastica adottando le dovute precauzioni; evitare di raccogliere le larve anche se dotati di dispositivi di protezione (guanti) in quanto i peli urticanti, estremamente leggeri, potrebbero facilmente liberarsi nell’aria; tenere sotto controllo bambini e animali domestici.

Nell’eventualità di contatto con gli occhi, inalazione o ingestione dei peli urticanti, è suggerito un rapido consulto clinico.

Si ricorda inoltre che il Comune, tramite Azimut spa, effettua interventi esclusivamente su piante di competenza comunale; in area privata la competenza è a carico dei proprietari interessati come da ordinanza permanente (TL1190/2017 dell’1 agosto 2017).

Per ulteriori informazioni o per segnalare casi di infestazione su suolo pubblico, è possibile contattare Azimut spa al seguente indirizzo mail: info@azimut-spa.it