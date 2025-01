Procedono a gonfie vele le iscrizioni alla seconda edizione della “Cervia Run”, la “due giorni” consacrata al podismo in programma il 22-23 marzo. Per dare ulteriore slancio all’evento, lo staff guidato da Marco Morigi annuncia una nuova promozione: tutti coloro che si iscriveranno alla gara entro il 15 febbraio 2025 parteciperanno all’estrazione di un paio di scarpe da running. Ma non scarpe qualunque, bensì le mitiche R-1000 Fly-Refictive giudicate da Joma “scarpe runner dell’anno 2024”.

Intanto, si arricchisce anche quest’anno il roster di big che saranno al via della manifestazione. Tra questi ricordiamo, in primis, il maratoneta Giorgio Calcaterra, per ben tre volte campione mondiale della 100 km di ultramaratona e vincitore per 12 volte consecutive della 100 km del Passatore che torna a Cervia dopo il debutto dello scorso anno.

Il gentilsesso sarà rappresentato invece dalla riminese Federica Moroni, già vincitrice della 100Km del Passatore nel 2019 e nel 2022 e ottava il mese scorso ai campionati del mondo su strada 100 chilometri a Bangalore in India.

Anche in questa seconda edizione della Cervia Run, il sabato della vigilia (22 marzo), sarà interamente dedicato al mondo dell’infanzia e delle famiglie con due manifestazioni che si annunciano particolarmente interessanti: la “Kids Run”, la gara podistica per bambini e ragazzi e la “Family Run”, la passeggiata non competitiva riservata alle famiglie.

Ebbene, per dare anche un valore educativo all’intera giornata, la Cervia Run ha chiesto ed ottenuto il patrocinio ufficiale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Una partnership non casuale visto che l’intero incasso degli eventi del sabato saranno destinati alla raccolta fondi per l’acquisto di giocattoli e libri da destinare al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Rimini.