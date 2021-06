Poiché i problemi tecnici alle linee telefoniche, indipendenti dalla volontà del Comune, purtroppo perdurano, al fine di consentire comunque la possibilità di iscrizione al progetto Lavori in Comune 2021, l’Amministrazione si vede costretta AD ANNULLARE LA PRENOTAZIONE TELEFONICA E PROCEDERE IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE CON LE ISCRIZIONI VIA MAIL.

L’indirizzo mail magliettegialle@comune.ra.it sarà attivo dalle 13 di oggi, martedì 8 giugno. Non saranno prese in considerazione iscrizioni mail arrivare prima delle 13.

Nel testo della mail devono esserci i seguenti dati:

– codice fiscale del partecipante

– nome e cognome del partecipante

– mail valida

– numero di cellulare

– laboratorio preferito con indicazione della settimana scelta; si chiede anche di indicare una o più scelte alternative che verranno prese in considerazione nell’ordine indicato

NON ALLEGARE ALLA MAIL NESSUN FILE, che in ogni caso non verrà preso in considerazione.

A conferma dell’avvenuta iscrizione si riceverà una e-mail, con indicato il laboratorio e il periodo di frequenza.

Si dovrà poi procedere al completamento dell’iscrizione seguendo tutte le istruzioni contenute nel testo.

Nel caso in cui i posti per i laboratori indicati fossero già esauriti, si verrà contattati direttamente dagli operatori comunali, per una eventuale altra scelta.

Le iscrizioni verranno effettuate seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle mail.