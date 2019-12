A causa di un guasto che ha messo fuori uso una cabina elettrica in centro, si sono registrati diversi disagi in tutta Faenza con sbalzi di tensione su tutta la rete. Diverse vie sono rimaste senza luce, attività commerciali e case senza corrente elettrica. Parecchi di conseguenza i disagi, anche se in serata la situazione sembra essere tornata alla normalità.