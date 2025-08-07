Problemi al nuovo palazzetto dello Sport, una trave si deforma durante il collaudo

Non c’è pace per il cantiere del palazzetto delle Arti e dello Sport. Una delle otto travi che avrebbero dovuto reggere il tetto del nuovo palazzetto dello Sport si è deformata durante le prove di carico. A farlo sapere è il sindaco Alessandro Barattoni, con delega allo Sport. La deformazione è avvenuta con un carico dell’86% – che corrisponde al peso della copertura più forte vento e neve, la prova è avvenuta a terra. Ora l’area è stata delimitata e il cantiere va avanti con altre lavorazioni, ma il cantiere – il cui progetto preliminare è stato approvato nel 2017 – rischia di subire ulteriori ritardi. L’aumento dei costi dovrebbe però essere coperto dall’impresa Fimetal, che ha realizzato le travi