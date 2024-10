Problema strade a Marina Romea: riqualificazione per un tratto di viale dei Platani

A Marina Romea il Comune di Ravenna interverrà in un tratto di viale dei Platani, la metà meno ammalorata, per riqualificare la strada, allargare i marciapiedi e mettere in sicurezza gli incroci e gli attraversamenti pedonali. L’intervento dovrebbe prendere avvio nei prossimi mesi e dovrebbe, si spera, concludersi entro maggio 2025, prima dell’inizio della prossima stagione estiva. Al momento non sono previste riqualificazioni di altre strade. Solo una bonifica di viale Italia. Ulteriori interventi saranno inseriti nel piano triennale degli investimenti, ma non è detto che poi verranno finanziati, anche perché ancora non si sa quali vie interesseranno. In viale delle Altee prevista una nuova progettazione nel 2025.