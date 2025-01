Problema posti auto in centro e parcheggio selvaggio: “Ha ancora senso avere un abbonamento ?”

Problema parcheggi in centro storico, un tema sul quale puntualmente si torna a parlare, soprattutto a cavallo del periodo festivo, quando, per diversi motivi, calano i posti auto . Quest’anno la diminuzione degli stalli blu è stata principalmente dovuta alla pista di pattinaggio in piazza Martiri della Libertà. Tuttavia sono stati molti altri gli stalli a sparire, alcuni in via permanente. Per fare posto infatti ai cassonetti e ai contenitori della raccolta differenziata, in alcune strade è stato necessario eliminare posteggi.