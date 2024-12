Problema parcheggi in stazione a Faenza: sosta selvaggia, disagi per i residenti e multe

Problema parcheggi in stazione a Faenza. Lo segnalano i pendolari, lo sottolineano i residenti. I viaggiatori che raggiungono la stazione dei treni in auto, in aumento nel periodo autunno-inverno, sono spesso costretti a cercare un posto dove parcheggiare anche per diverse decine di minuti, col rischio poi di perdere il treno. Di fronte a queste difficoltà, non è raro che si scateni il parcheggio selvaggio, con auto posteggiate in zone dove non è consentito, in divieto di sosta, di fronte agli ingressi delle abitazioni o ad ostruzione di passi carrai. A danno quindi dei residenti. La polizia locale è già più volte intervenuta, sanzionando i comportamenti scorretti.

Non facilitano la ricerca di un posteggio i lavori di riqualificazione dello scalo ferroviario. La realizzazione del nuovo terminal dedicato alle corriere dovrebbe però concludersi per l’estate 2025. Discorso diverso invece per il sottopasso pedonale che avrebbe dovuto collegare la stazione ferroviaria con via Filanda Nuova. Il progetto, ad oggi, è di fatto bloccato.