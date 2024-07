La Pro Loco di Marina di Ravenna è lieta di annunciare un weekend ricco di eventi imperdibili per residenti e turisti. Sabato 20 luglio, alle ore 19:00, presso il Bacino Pescherecci, si terrà “L’Azzurro a Tavola”, un evento dedicato al pesce azzurro alla griglia, offrendo ai partecipanti l’opportunità di gustare le specialità del mare locale in un’atmosfera conviviale. Sempre sabato, alle ore 21:00, Piazza Dora Markus ospiterà “La Capra Ballerina”, uno spettacolo di burattini che promette di incantare grandi e piccini con le sue storie fantasiose e divertenti.

Durante tutto il weekend, sabato 20 e domenica 21 luglio, Piazza Dora Markus sarà animata da “Sapore di Vintage”, un mercatino dedicato all’abbigliamento e agli accessori vintage, ideale per chi cerca pezzi unici e retrò. Nella stessa piazza, si svolgerà anche “Mistero e Magia”, con lettura delle carte, tarocchi e divinazioni per tutti coloro che desiderano un tocco di esoterismo.

Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle ore 19:00, Viale delle Nazioni si trasformerà in un vivace mercatino con “Marina Mercatini”, dove le bancarelle offriranno una vasta gamma di prodotti artigianali e locali.

Per gli amanti dell’arte, sabato e domenica dalle 17:00 alle 19:30, la Galleria FaroArte presenterà la mostra “Un Arcipelago in Divenire”, con opere della Collezione Biagi, un’occasione per ammirare straordinarie creazioni artistiche.

Il weekend si concluderà lunedì 22 luglio, alle ore 23:30, con “I Fuochi di Sant’Apollinare” nella zona Diga B. Zaccagnini organizzati dal Comune.