“Mi rivolgo a Voi con rispetto, pur consapevole del poco riguardo che ho ricevuto da voi nel corso degli anni. Una mancanza di rispetto che non riguarda solo me, ma, cosa più grave, anche molti residenti e proprietari di immobili e attività.

L’antipatia nei miei confronti è dovuta unicamente al fatto che continuo a segnalare, da oltre 15 anni, gli stessi problemi che minacciano la sicurezza dei cittadini. I marciapiedi, le strade, vie e traverse, richiedono infatti interventi urgenti, poiché hanno causato diversi incidenti, anche gravi. Numerose persone si sono dovute recare in ospedale a causa delle cadute sui marciapiedi impraticabili, danneggiati dalle radici degli alberi. La vostra risposta è stata quella di installare cartelli con la dicitura “degrado da radici,” come se questo vi sollevasse dalle responsabilità, che riguardano anche fratture del bacino, lesioni a gomiti e polsi, oltre a varie escoriazioni.

Oltre agli incidenti pedonali, si sono verificate cadute in bicicletta e danneggiamenti ai veicoli. Molti di noi notano come questa località balneare sia stata trascurata e resa inospitale. Non avete mai programmato i lavori necessari per eliminare questi seri pericoli in modo tempestivo. Nelle località turistiche, i lavori dovrebbero rispettare tempi precisi per evitare danni economici alle attività. Quest’anno, per esempio, avete concluso i lavori in Viale Caboto quasi a fine Giugno, troppo tardi.

Questa non vuole essere una critica al progetto del viale Caboto, richiesto già 15 anni fa. È positivo che, finalmente, un intervento valorizzi questa località, come il parco marittimo, ma è essenziale realizzare i lavori nei tempi giusti. Dispiace a molti sentire dichiarazioni in cui il Sindaco afferma di avere un buon dialogo con tutti i cittadini del Ravennate. Forse in altre località ha avuto questo dialogo, ma sembra aver dimenticato Lido di Classe.

Il 1° maggio 2023, inviai una lettera per proporre un’assemblea con residenti e proprietari di attività, come albergatori e proprietari di stabilimenti balneari, invitando il Sindaco a scegliere giorno e ora, ma non ricevetti alcuna risposta. Se questo è il dialogo che il Sindaco dice di avere con i cittadini, dopo 60 anni di impegno volontario, non lo considero molto rispettoso.

Vorrei rivolgermi con educazione e rispetto all’Assessore all’Ambiente, chiedendo un sopralluogo: l’erba alta nelle aree verdi vicine agli abitanti non manca, e chi si occupa di tagliarla ha persino abbattuto transenne e il cancello dell’area di sgambamento per i cani. Mi rivolgo anche gentilmente al Vice Sindaco, suggerendo l’installazione di telecamere nei punti più pericolosi del lido.

Il Viale dei Lombardi, da oltre 20 anni, attende il completamento dell’illuminazione; il viale è predisposto, mancano solo i pali, e saremmo molto grati se fosse possibile completarlo.

In merito all’area per l’autoscontro a Lido di Classe, la maggioranza dei cittadini gradirebbe la sua presenza per intrattenere i giovani in loco. Nel 2024 il Consiglio Territoriale ha respinto la proposta, nonostante avessi indicato un’area che non causerebbe disturbo. Non sono in Consiglio per dare fastidio a nessuno, ma per lavorare per la comunità, valorizzando il territorio e cercando di offrire attrazioni che trattengano i giovani. Se il rumore dell’autoscontro è un problema, ci sono attività che proseguono fino alle tre di notte disturbando i clienti degli alberghi, mentre l’autoscontro chiuderebbe intorno alle 24:00.

Riguardo al ponte ciclabile e pedonale, è ora il momento di iniziare i lavori affinché sia pronto per la stagione 2025, migliorando la sicurezza per tutti.

Infine, ringrazio per aver messo i bagnini di salvataggio nella spiaggia libera di Lido di Classe.”

Terzino Giorgini (Presidente Pro Loco Lido di Classe)