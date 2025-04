È stato un inizio di stagione sfortunato quello di Marina di Ravenna, con tutte le manifestazioni in programma nel mese di aprile rinviate a causa del maltempo. L’ultima, in ordine di tempo, quella prevista per il 25 aprile. La Pro Loco conferma però gli appuntamenti in programma per domenica 27 aprile, nell’ambito della Festa di Primavera.

“Purtroppo in questo inizio di stagione il meteo non è stato nostro amico,” commenta il presidente della Pro Loco, Marino Moroni. “Abbiamo già dovuto rinviare altri appuntamenti, ma siamo fiduciosi che a maggio e giugno la stagione possa finalmente partire con slancio.”

Al Bacino Pescherecci, domenica dalle ore 12, si potrà gustare la paella con carne e pesce dell’Adriatico. Sempre domenica, dalle 9 alle 19, il Viale delle Nazioni ospiterà l’esposizione “Tuning & Drift”, dedicata al mondo delle auto modificate e delle esibizioni dinamiche, mentre i Mercatini di Primavera torneranno ad animare il lungomare fino al tramonto con proposte artigianali, gastronomiche e di stagione.

Per gli amanti dell’arte, sarà possibile visitare anche la collettiva “Dal figurativo all’informale” presso la Galleria FaroArte (Largo Magnavacchi 6), aperta dalle 17 alle 19.30 anche nella giornata di sabato 26 aprile.

La Pro Loco anticipa inoltre che nel ponte del Primo Maggio sono previsti altri eventi gastronomici, che saranno comunicati nei prossimi giorni. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.marinadiravenna.org e sui canali social dell’associazione.