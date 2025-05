Primula: Padovani propone di utilizzare i fondi risparmiati dai Comuni in Asp per calmierare le rette

La creazione di Primula, la società pubblico-privata che avrà la gestione di tutti i posti letto accreditati nelle strutture per anziani non autosufficienti, ha ottenuto l’approvazione del consiglio comunale di Faenza. Favorevoli tutti i consiglieri presenti, astenuti Alessio Grillini, per l’omonimo gruppo politico, e Andrea Fortini per il Partito Democratico. Primula sarà costituita dall’Asp della Romagna Faentina e dal Consorzio Blu, che avrà la quota di maggioranza. La soluzione è stata ideata per arginare le perdite annuali dell’Asp e per tornare ad avere voce in capitolo sulla gestione dei posti letto accreditati. L’operazione ideata dall’amministrazione dell’Unione della Romagna Faentina è però stata contestata dai sindacati, ha sollevato dubbi da tutto l’arco politico, ma è praticamente la stessa che fu suggerita da Gabriele Padovani nel 2022