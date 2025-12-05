Per lavori di asfaltatura di via Renaccio, nel tratto tra via Lapi e via Calamelli, dalle ore 7.00 di martedì 9 alle 18 di venerdì 12 dicembre, o comunque fino alla completa ultimazione delle opere, nel tratto stradale interessato sarà istituito il divieto di transito e il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata. Si precisa che la circolazione di pedoni e velocipedi sarà comunque consentita sul percorso ciclopedonale dedicato. Il personale dell’impresa, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, permetterà l’accesso ai residenti e ai frontisti, indicando i percorsi utili per raggiungere le rispettive destinazioni.