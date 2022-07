Primo incontro per i presidenti dei Consigli territoriali di Ravenna

Si sono ritrovati in municipio a Ravenna i presidenti delle aree territoriali del comune. In sala del consiglio è stata infatti organizzata la cerimonia di consegna delle fasce alle figure che dovranno fungere da punto di riferimento per la comunità. Un’occasione per ascoltare le priorità dei singoli territori.

Prima della cerimonia della consegna delle fasce, Palmiro Fontana, presidente del consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli, è stato eletto coordinatore dei presidenti dei consigli territoriali.