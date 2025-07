Un’ondata di allegria e colori ha pacificatamene invaso, ieri sera, piazza del Popolo per la prima serata dei Mercatini dei Ragazzi, l’appuntamento estivo più atteso e amato da generazioni di faentini. Sotto lo slogan “Uno per tutti, tutti per uno”, l’edizione 2025 ha preso il via con grande successo, trasformando il cuore della città in un vivace laboratorio di scambio e condivisione.

Oltre 200 stand hanno animato la piazza, con plaid e tovaglie colorate che esponevano un’infinità di giochi, libri e oggetti curiosi. Bambini e ragazzi, affiancati da familiari e assistenti, hanno animato il mercatino con entusiasmo, scambiando tesori e concedendosi piccole soddisfazioni personali. È stata un’occasione unica per svuotare le camerette e dare nuova vita a oggetti usati, in controtendenza con il consumismo dilagante, ma anche un vero e proprio tesoro da scoprire per i tanti collezionisti che si aggiravano tra i banchi.

“Ieri sera – sottolinea il sindaco Massimo Isola – è iniziato uno degli appuntamenti più amati dell’estate faentina: il Mercatino dei Ragazzi in piazza del Popolo. Una tradizione che colora il cuore della città per quattro giovedì di luglio, trasformando la piazza in un piccolo mondo fatto di giochi, libri, oggetti curiosi e tanta allegria. È bellissimo vedere la piazza piena di bambini, famiglie, sorrisi. Ogni anno si rinnova la stessa magia”.

L’evento, organizzato dalla Consulta del Volontariato e delle Associazioni della Romagna Faentina ODV, con il patrocinio del Comune di Faenza e la collaborazione di GEV e AVIS, non ha scopo di lucro e si conferma un vero e proprio laboratorio di aggregazione e cittadinanza attiva, promuovendo il riuso e il risparmio.

Prossimi appuntamenti e regole per i piccoli commercianti

I Mercatini dei Ragazzi animeranno le piazze principali della città per altri tre giovedì di luglio: il 10, il 24 e il 31, dalle ore 18 alle 22. In totale, sono disponibili 250 stalli. Gli organizzatori, supportati da una decina di volontari e dalla supervisione degli agenti della polizia locale, ricordano le principali regole per una partecipazione serena e divertente:

Chi può esporre: Ragazzi tra i 6 e i 14 anni, accompagnati da un solo maggiorenne (parente o adulto responsabile). Sono ammessi anche i ragazzi che frequentano centri socio-riabilitativi pubblici e privati della Romagna Faentina, accompagnati dai loro assistenti.

Ragazzi tra i 6 e i 14 anni, accompagnati da un solo maggiorenne (parente o adulto responsabile). Sono ammessi anche i ragazzi che frequentano centri socio-riabilitativi pubblici e privati della Romagna Faentina, accompagnati dai loro assistenti. Oggetti ammessi: Giocattoli usati, libri, accessori e piccoli manufatti artigianali. Il valore di ciascun oggetto non deve superare i 50 euro. Per i prodotti elettronici (es. cellulari, accessori), è consentito esporre non più di un oggetto per ogni banco.

Giocattoli usati, libri, accessori e piccoli manufatti artigianali. Il valore di ciascun oggetto non deve superare i 50 euro. Per i prodotti elettronici (es. cellulari, accessori), è consentito esporre non più di un oggetto per ogni banco. Cosa non si può esporre/vendere: Abbigliamento, animali, fiori (freschi o secchi) e piante, biciclette nuove (solo piccoli modelli per l’infanzia), bottiglie o bibite in vetro, oggetti da collezione, armi (proprie e improprie), oggetti militari o simili, stampe, libri o altri materiali destinati a un pubblico adulto, oggetti preziosi o di antiquariato.

Abbigliamento, animali, fiori (freschi o secchi) e piante, biciclette nuove (solo piccoli modelli per l’infanzia), bottiglie o bibite in vetro, oggetti da collezione, armi (proprie e improprie), oggetti militari o simili, stampe, libri o altri materiali destinati a un pubblico adulto, oggetti preziosi o di antiquariato. Vietato: L’utilizzo di impianti fonici o musicali, l’installazione di strutture espositive ingombranti e la diffusione di annunci pubblicitari.

Come partecipare: le iscrizioni

Per partecipare è obbligatorio iscriversi inviando una mail all’indirizzo info@consultavolontariatoromagnafaentina.it. Le prenotazioni si aprono ogni settimana dal venerdì alle ore 15:00 e si chiudono il martedì alle ore 23:00, antecedenti al giovedì di interesse. Ogni richiesta riceverà una risposta con il numero della piazzola assegnata, non modificabile. L’assegnazione avviene in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Per l’ultimo giovedì di luglio, verrà data priorità a chi non è riuscito a prenotarsi in precedenza.

Il giorno dell’evento, a partire dalle ore 18, i partecipanti dovranno presentarsi alla postazione della Consulta con la prenotazione per ritirare il tesserino e procedere all’allestimento del proprio stand.