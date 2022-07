Primi giorni d’estate e truffatori seriali in azione

Estate, le famiglie iniziano ad andare in ferie, spesso in città rimangono le persone più anziane ed ecco che i truffatori seriali ricompaiono, approfittando proprio della lontananza dei congiunti per cercare di far cadere nei loro raggiri le vittime. Negli ultimi giorni sono state segnalati alcuni episodi nel ravennate con protagonisti finti tecnici di luce e gas, finti carabinieri e persino finti medici.

Sulla rete di Ravenna SOS Sicurezza è stato raccontato il tentativo di due truffatori di approfittarsi di una signora anziana a Savarna.