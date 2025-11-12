Sabato 15 novembre prende il via la rassegna di eventi “Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne”, promossa dall’assessorato alle Politiche di genere del Comune di Ravenna in collaborazione con le numerose associazioni che hanno contribuito alla stesura del programma.

Di seguito gli appuntamenti in programma nella prima settimana della rassegna:

Sabato 15 novembre alle 15 al teatro Rasi si svolgerà lo spettacolo “Tutto quello che volevo – Storia di una sentenza”, di e con Cinzia Spanò, seguito da un dibattito con Lucrezia Cirilello, sostituta procuratrice del Tribunale di Ravenna. A cura del comitato Pari opportunità Ordine Avvocate/i Ravenna.

Martedì 18 novembre alle 20.30, al Centro per le famiglie di Ravenna, si terrà l’incontro dialogato “Uomo e padre”, dedicato al confronto tra i padri di maschi adolescenti e gli operatori di Muoviti. A cura di Librazione cooperativa sociale – Servizio Muoviti.

Sabato 22 novembre alle 9 partirà da piazza San Francesco la pedalata nei luoghi simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, “Donna, Musica e Bici – Facciamoci vedere”, a cura di Fiab Ravenna aps. Alle 15 invece, al cimitero di Massa Castello si svolgerà “Lungo il vialetto del rispetto”, letture e brani musicali alla panchina rossa dedicata a Elisa Bravi, a cura del gruppo Una panchina per Elisa. E alle 16, alla sala del circolo cittadino di Villanova di Ravenna, andrà in scena lo spettacolo di danza “Danzando oltre le oscurità”, a cura del comitato cittadino di Villanova di Ravenna.

Domenica 23 novembre alle 18 a Palazzo Rasponi sarà la volta di “Parole in transito”, performance e coro di azioni e letture con accompagnamento musicale di Daniela Peroni, a cura di Lions Club Ravenna Dante Alighieri, Linea Rosa ODV, Leo Club Ravenna.

Per essere sempre aggiornati su eventuali modifiche della programmazione è consigliabile consultare la pagina Facebook o Instagram “Rassegna contro la violenza sulle donne”.

